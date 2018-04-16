Отбомбились. Что дальше? Комментарий Георгия Бовта 

После нанесения субботних ударов по Сирии силами США, Великобритании и Франции глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что нового удара пока не последует. Хотя Дональд Трамп пригрозил повторением, если Башар Асад и далее будет использовать химическое оружие против населения.
Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, предложив проект резолюции с осуждением агрессии против Сирии. Однако она была заблокирована постоянными членами организации: США, Великобританией и Францией.
В то же время эксперты Организации по запрещению химического оружия должны начать проводить исследования на местности в сирийском городе Дума, где, предположительно, произошла химическая атака против исламистов со стороны сирийских правительственных войск. Как дальше может развиваться ситуация? Об этом — в комментарии политолога Георгия Бовта.
Силы западной коалиции поспешили нанести удар по Сирии до того, как эксперты ОЗХО прибудут на место предполагаемой химической атаки. Москва также предлагала Франции и США прислать своих специалистов в город Дума. Однако они отказались. Если отталкиваться от такой предыстории отправки экспертов на место инцидента, то можно предположить, что результаты экспертизы, скорее всего, будут подаваться разными сторонами конфликта противоположным образом.
Теоретически можно, конечно, представить, что химики из ОЗХО в точном соответствии со сделанными ранее выводами российских военных специалистов заявят о полном отсутствии следов химической атаки и таким образом оправдают режим Башара Асада. Но такой шаг представляется слишком политически смелым для ОЗХО.
Скорее всего, и это еще будет не самый плохой вариант для официального Дамаска, выводы будут сделаны в обтекаемых выражениях, допускающих разную трактовку, в зависимости от намерений толкователей. В худшем для Дамаска случае эксперты констатируют наличие следов использования отравляющих веществ в данном районе, после чего вина за это однозначно будет возложена на сирийские правительственные войска, а вслед за ними и на Москву, которая, дескать, прикрывает «кровавый режим» Башара Асада. Версия, согласно которой использование химоружия могло быть инсценировкой и провокацией, устроенной боевиками из запрещенной организации «Джейш аль-Ислам», до недавних пор контролировавшей город Дума, скорее всего, рассматриваться Западом всерьез не будет, потому что это только в странах Западной Европы и в США исламисты — «плохие», а в войне против Башара Асада, союзником которого выступает Россия, они вполне себе так называемые невинные мирные жители.
В ближайшее время основной акцент в противоборстве вокруг Сирии будет смещен в сторону информационной войны, притом практически без всяких правил и приличий, а также в экономическую сферу. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли уже объявила, что против России будут новые санкции — на сей раз за поддержку режима Асада.
В то же время Запад пока воздержится от нанесения по Сирии новых ракетно-бомбовых ударов. Во всяком случае, до тех пор, пока у экспертов ОЗХО не появится какой-либо внятной версии произошедшего, которую можно было бы с большой степенью вероятности истолковать как новые доказательства вины официального Дамаска в применении химоружия.
До сих пор в качестве таких доказательств вполне годились видео, снятые на мобильные телефоны и выложенные в соцсетях, а также некие показания французской и американской разведок, которые, разумеется, никто широкой публике показывать не собирается ввиду страшной секретности. То есть в международной политике появился и задействован такой мощный инструмент манипуляции, как ссылка на секретные разведданные. Кстати, именно на них же ссылались и британские расследователи дела об отравлении Скрипалей. С этим инструментом можно довольно далеко зайти при желании.
Сдерживающим фактором от нанесения новых ударов по Сирии, разумеется, выступает российское военное присутствие. Пентагон, планируя нынешнюю операцию, сделал все, чтобы крылатые ракеты не попали в зону ответственности российских ПВО в Сирии.
В свою очередь, российские военные предусмотрительно не стали расширять эту зону ответственности, предоставив возможность западной коалиции отстреляться и доложить электорату о колоссальном успехе. Кстати, в Британии большинство населения как раз удары не одобрило — в соотношении примерно два к одному. А еще забавно, что Трамп, докладывая в своем Twitter о победном ударе, использовал ровно ту же фразу, а именно «миссия выполнена», которую использовал в 2003 году президент Джордж Буш-младший, объявляя об окончании войны в Ираке. Тогда как до окончания этой войны на самом деле оказалось еще очень и очень далеко.