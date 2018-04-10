На срочном заседании Совбеза обсудили сирийскую химатаку

Поздно вечером 9 апреля в штаб-квартире ООН Нью-Йорке прошло срочное заседание Совбеза: обсуждалась химическая атака в городе Дума , жертвами которой, как утверждается, стали десятки сирийцев. Заседание предварил брифинг постоянного представителя Великобритании в ООН Карен Пирс , которая заявила по поводу России : она должна знать, что, «как говорил Ленин, количество переходит в качество».

Само же заседание открыло выступление в режиме телеконференции спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры:

«Неправительственные организации, которые присутствуют на месте, говорят о том, что они видели сотни людей, чьи симптомы были схожи с теми, что бывают при химической атаке. ООН не в состоянии проверить эту информацию, но ООН не может игнорировать эту информацию. Целый ряд государств высказали подозрение, что, возможно, это сирийское правительство несет ответственность за эту предполагаемую химическую атаку. Сирийское правительство отвергает эти обвинения. Мы считаем, что такие обвинения могут быть провокацией. Мы призываем провести их самое подробное расследование».

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что расследование произошедшего должно быть произведено как можно быстрее.

«Химическая провокация в Думе в субботу 7 апреля произошла сразу после того, как американская делегация в Совете Безопасности получила указание созвать на сегодня — понедельник, 9 апреля — экспертные консультации по своему проекту резолюции по механизму расследования инцидента с химическим оружием. Несмотря на провокацию, российские специалисты продолжили усилия по урегулированию ситуации в Восточной Гуте. Туда были направлены российские специалисты для сбора данных. Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ. Мы сегодня предлагаем: пусть Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) немедленно, завтра же вылетает в Дамаск . Там с сирийскими властями и российскими военными ей будут обеспечены условия для выезда на место предполагаемого инцидента и ознакомления с ситуацией. Мы требуем, чтобы ОЗХО проверила все эти места, доступ к ним есть. Субботний фейк из Думы имеет целью в том числе переключить внимание общественности с водевиля о https://www.bfm.ru/news/381970 деле Скрипалей, в котором окончательно запутался Лондон, вывалив на Россию ничем не подтвержденные обвинения и выполнив основную задачу — добиться от союзников солидарности в выстраивании антироссийского фронта».

Небензя заявил, что Россия неоднократно предостерегала США от нанесения удара по Сирии. «В особенности, если применение этого оружия — не дай Бог, — затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии», — сказал российский дипломат. По словам российского постпреда, таким образом США пересекут тонкую линию, что опасно само по себе и для мира.

Российскому постпреду не менее жестко ответила его американская коллега Никки Хейли

«Я могла бы принести сюда фотографии мертвых детей, лежащих рядом с их матерями. Они прятались в подвалах от нового наступления сил Асада, надеясь, что под землей они смогут укрыться от бомбардировок, но именно подвалы наиболее уязвимы для химического оружия. Сколько именно человек погибло, сказать невозможно, поскольку доступ к Думе перекрыт силами Асада. Но это точно десятки погибших и сотни пострадавших. Показывать фотографии погибших детей бесполезно — у чудовища, способного на такое, нет совести. Нельзя забывать и о роли России и Ирана в поддержке Асада. Россия могла бы прекратить эту бессмысленную резню, если бы захотела. Совет Безопасности до сих пор бездействует, поскольку Россия блокирует каждую инициативу. Мы на грани опасной пропасти. Великое зло химического оружия, которое когда-то объединило мир против себя, может стать новой нормой. Международное сообщество должно не допустить этого. В любом случае, США будут действовать».

Признание Стаффаном де Мистурой того, что инцидент в Думе все же мог быть провокацией, привлекло внимание российских СМИ. Насколько значимо это заявление? Действительно ли это плюс на чашу весов Москвы и Дамаска — или просто риторика опытного функционера ООН? Рассуждает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов

— Мне кажется, что все-таки де Мистура — человек опытный, уважаемый и в регионе, и в мире, поэтому все-таки его заявления нельзя рассматривать как простую риторику. Это стремление, как мне кажется, действительно предупредить относительно опасности преждевременных выводов, это предложение заняться расследованием этого инцидента, и, конечно, это в каком-то смысле усиливает российскую позицию.

— При этом еще Reuters пишет, что ОЗХО не поедет в Сирию, поскольку в предыдущие разы эксперты подвергались нападению в Сирии. Возникает вопрос — как тогда вообще вести расследование? Ведь понятно, что просто российским экспертам на Западе никто не поверит.

— Здесь, мне кажется, это уже вопрос ко всем участникам конфликта и более того — к международному сообществу в целом: как обеспечить повышение эффективности работы Организации по запрещению химического оружия. Потому что претензии этой организации высказывались в том числе и с нашей стороны, и со стороны западных держав. Но любая международная организация настолько эффективна или не эффективна, насколько ее хотят видеть таковой страны-участники. У нас нет других механизмов, которые признавались бы всеми, как легитимные, для расследования подобного рода инцидентов. Поэтому вот этот кризис, в какой-то степени то, что произошло в Солсбери, говорит о необходимости в срочном порядке заняться этим вопросом. А это что означает? А это означает — придать организации дополнительные полномочия, это означает — обеспечить безопасность тем экспертам, которые работают от имени этой организации на местах также и, безусловно, уважать, принимать те выводы, которые эта организация будет делать.