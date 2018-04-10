Ещё
Израиль обвинил сирийские власти в химатаке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль обвинил сирийские власти в химатаке 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр — РИА Новости. Израиль присоединился к западным странам, которые обвинили власти Сирии в применении химического оружия.
В заявлении израильского МИД говорится, что атака, якобы имевшая место на прошлой неделе, демонстрирует наличие у Дамаска отравляющих веществ и свидетельствует о продолжении их производства.
"Сирийский режим продолжает совершать преступления против человечности, используя эти запрещенные вооружения… Сирия грубо нарушает свои обязательства и соответствующие решения международного сообщества", — заявило внешнеполитическое ведомство.
По версии западных стран, химическая атака произошла 7 апреля в городе Думе, предместье сирийской столицы. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами. В МИД РФ назвали целью подобных «вбросов» — выгородить террористов и оправдать возможные силовые действия извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны. Дамаск неоднократно подчеркивал, что все химоружие было вывезено из страны под контролем ОЗХО.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Вице-премьер Турции рассказал, когда военные выйдут из Африна Украинские силовики в понедельник 16 раз обстреляли территорию ДНР США вновь внесли в Совбез ООН резолюцию по расследованию химатак в Сирии
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым666
Рубль ждет технический отскок168
Сын Табакова взбесил народ143
Обвал рубля: как это делается104
США приготовились к удару по Сирии1335
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
01:04
Хорек прикинулся дохлым ради сна
Общество
25:54
Обвал рубля: как это делается
Рынки Экономика
01:38
Рубль ждет технический отскок
Экономика Рынки
00:33
США приготовились к удару по Сирии
Армия Войска
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение