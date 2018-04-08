Курды как инструмент: Франция копирует в Сирии политику США

Эрдоган и Макрон провели телефонный разговор

Напомним, что вчера Эрдоган и Макрон провели телефонный разговор, в рамках которого они затронули проблему курдов, причем с подачи турецкого лидера в весьма категоричной форме.

Дело в том, что Эрдоган заявил Макрону, что в случае если Франция продолжит поддерживать террористов, то в ней продолжат происходить такие же инциденты, как и тот, что вчера случился в немецком Мюнстере.

Таким образом, Эрдоган отреагировал на встречу Макрона с представителями СДС или Сирийских демократических сил, которые выражают интересы сирийских курдов. Именно против них Турция проводит операцию «Оливковая ветвь».

По мнению турецкого лидера, очень неправильно, когда Франция принимает террористов в Елисеевском дворце. И в принципе, здесь с ним нужно согласиться, поскольку Эрдоган с формальной точки зрения абсолютно прав. Ведь СДС являются на сегодня главным партнером и союзником Рабочей партии Курдистана — политической организации турецких курдов, которая признана террористической в Евросоюзе , включая и Францию.

Кроме того, на сегодня вклад СДС в мирное урегулирование в Сирии является крайне негативным — например, эта организация отказалась вести сотрудничество с Дамаском и решила играть «свободную игру», что и привело к турецкой военной операции.

Франция и США используют курдов в Сирии

Все это важно еще и в топ плане, что население Сирии негативно относится к данной структуре, которая проводит очень четкую грань между курдами и остальными сирийцами. В результате, некурдское население постоянно сравнивает бойцов СДС с террористами ИГ

Напомним, что террористическая организация «Исламское государство» или ИГ запрещена Верховным судом РФ на территории нашей страны.

Это полностью коррелирует с деятельностью союзной СДС Рабочей партии Курдистана в Турции, которая стала причиной гибели тысяч мирных жителей, поэтому как бы не относиться к риторике турецкого президента, но в данном случае его позиция является аргументированной.

Также не нужно забывать, что СДС, несмотря на показные амбиции данной структуры, не является независимой организацией — все ее действия полностью зависят от рекомендаций США, к которым несколько недель назад присоединилась Франция. По сути, вся деструктивная политика СДС является выражением линии коллективного Запада, направленной на дестабилизацию мирного процесса на территории Сирии.

Франция хочет вернуть свои позиции в Сирии

Эта структура просто защищает сегодня интересы США, Франции и других стран коллективного Запада, которые выражаются в том, чтобы любыми средствами нарастить свое присутствие и влияние в Сирии.

И здесь они идут на все, закрывая даже глаза на то, что курдская диаспора на территории Европы является причиной многих преступлений и даже террористических акций.

Ведь Эрдоган не просто так высказался по поводу инцидента в Мюнтстере — просто проходила информация, что человеком за рулем грузовика мог быть представитель курдской диаспоры Германии

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что данное действие со стороны Макрона в сторону СДС было вызвано политическими причинами.

«Франция сегодня прилагает все усилия для того, чтобы увеличить уровень своего участия в сирийских делах. Можно даже назвать это, своего рода, «идеей фикс» со стороны французского правительства. Они хотят стать важным участником сирийского урегулирования и вернуть себе те позиции в рамках этого конфликта, которые Париж потерял при Франсуа Олланде », — констатирует Федоров.

Для Франции главное — зацепиться в Сирии

Как замечает эксперт, действия Франции полностью коррелирует с внешней политикой США и это выражается в том, что Париж продолжает крайне негативно высказываться и не признавать президента Сирии Башара аль-Асада

«Именно координацией действий с США и объясняется это непонятное и нездоровое желание Парижа наказать Асада за мнимые химические атаки в отношении сирийского мирного населения, которые, как известно, шиты белыми нитками. Здесь имеется в виду вчерашний инцидент в городе Дума , который некоторыми экспертами воспринимается за фейк», — резюмирует Федоров.

И в этом связи, поддержка курдов является исключительно политической, поскольку таким образом можно не только изображать присутствие в Сирии, но и вставлять палки в колеса турецкой внешней политики, которая вместе с президентом Турции очень сильно непопулярна в Европе.

«Официально французы объясняют свою поддержку СДС тем, что эта структура помогала Западу бороться с ИГ», — заключает Федоров.

Это важный момент, учитывая, что подразделения СДС играли существенную роль в рамках военной операции США и Западной коалиции против ИГ, которая, прежде всего, выразилась в освобождении от боевиков города Ракки.

«Что касается недовольства Эрдогана, то он высказывал свое недовольство Макрону не один раз, и в этом разговоре он просто продублировал тезисы, которые не один раз говорил президенту Франции ранее», — констатирует Федоров.