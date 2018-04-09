Боевые действия в сирийской Думе не ведутся уже вторые сутки 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Боевые действия в сирийском городе Дума не ведутся уже вторые сутки, благодаря переговорам Центра примирения с лидерами группировки "Джейш аль-Ислам"* (запрещенная в РФ организация), сообщил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.
"Благодаря переговорам российского Центра по примирению с лидерами незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам»* уже вторые сутки не ведутся боевые действия в городе Дума", — заявил Евтушенко журналистам
Также он отметил, что главным требованием российской стороны к лидерам радикальной группировки «Джейш аль-Ислам»* является освобождение удерживаемых боевиками заложников.
"В ходе достигнутых договоренностей вчера удалось освободить 56 человек, из них 36 мужчин, 16 женщин и четыре ребенка. Работа по дальнейшему освобождению заложников продолжается", — добавил он.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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