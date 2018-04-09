Боевые действия в сирийской Думе не ведутся уже вторые сутки

"Благодаря переговорам российского Центра по примирению с лидерами незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам»* уже вторые сутки не ведутся боевые действия в городе Дума", — заявил Евтушенко журналистам

Также он отметил, что главным требованием российской стороны к лидерам радикальной группировки «Джейш аль-Ислам»* является освобождение удерживаемых боевиками заложников.

"В ходе достигнутых договоренностей вчера удалось освободить 56 человек, из них 36 мужчин, 16 женщин и четыре ребенка. Работа по дальнейшему освобождению заложников продолжается", — добавил он.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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