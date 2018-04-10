США могут направить в Средиземное море второй эсминец с крылатыми ракетами

Эсминец ВМС США USS Porter, вооруженный крылатыми ракетами, может оказаться в Средиземном море для участия в потенциальной атаке по объектам сирийского правительства в течение нескольких дней, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военные источники.

Издание отмечает, что у США уже есть один эсминец, USS Donald Cook, на востоке Средиземного море. Он также вооружен крылатыми ракетами.

При этом USS Porter уже принимал участие в нападении на сирийскую авиабазу в прошлом году, которая была реализована по приказу президента США Дональда Трампа после обвинений в том, что сирийская армия якобы применила химическое оружие.

Новая волна напряженности связана с очередными обвинениями в адрес Дамаска касательно применения химического оружия, на этот рас в сирийской Думе , расположенной в военной гуте. При этом в России Сирии данные сообщения опровергли, назвав их не основанной на реальных доказательствах провокацией.

Тем не менее, WSJ подчеркивает, что на этот раз удар американских военных по Сирии может оказаться более масштабным, и может затронуть командные пункты сирийской правительственной армии и другие объекты. Однако реализация такого плана связана с повышенными рисками, так как в результате ударов могут пострадать российские и иранские военные, которые помогают официальному Дамаску в борьбе против террористов на территории Сирии.