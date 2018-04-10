Российский адмирал объяснил, зачем эсминец США прибыл к берегам Сирии 

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бывшего начальника Главного штаба ВМФ РФ адмирала Виктора Кравченко. Он также заявил об эскалации ситуации и не исключил возможности нанесения ракетного удара американской стороной.
"Американский эсминец не входит в территориальные воды Сирии и находится в нейтральном морском пространстве. Это его право. Но эскалация обстановки идет, пугают. Может быть, нанесут ракетный удар", — цитирует агентство своего собеседника.
При этом Виктор Кравченко высказал мнение, что американский корабль не решится на открытый удар.
"Я все-таки думаю, что США открыто не решатся нанести удар по Сирии при наличии в Средиземном море наших кораблей и подлодок и недавнего предупреждения начальника нашего Генштаба", — сказал он.
Напомним, эсминец США "Дональд Кук", на вооружении которого находятся 56 крылатых ракет «Томагавк», способные нанести удар на расстояние 1600 километров, приблизился примерно на 100 километров к сирийскому Тартусу, где находится база ВМФ России. Кроме того, по информации американских СМИ к этому кораблю скоро может присоединиться ракетный эсминец ВМС США «Портер».