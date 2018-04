Девять стран призвали созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии

США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и "Великобритания, Франция Кот-д'Ивуар призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения сообщений об атаке с использованием химического оружия в Сирии. Ожидается, что заседание пройдет в понедельник", — сообщила дипмиссия в Twitter.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ива Ле Дриан заявил, что Париж призывает в срочном порядке созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Восточной Гуте.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе. В центре отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.