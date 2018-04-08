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Востоковед объяснил резкий ответ Эрдогана Макрону
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Востоковед объяснил резкий ответ Эрдогана Макрону 

Газета.Ru 1 час назад
Руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев объяснил поведение Эрдогана, передает НСН.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отверг предложение президента Франции Эммануэля Макрона о начале диалога с «Сирийскими демократическими силами» (SDF) при посредничестве Парижа. По словам Эрдогана, предложение о переговорах Анкары и «террористов» «переходит все границы.
»В том, что Эрдоган отверг инициативу Макрона, нет ничего удивительного, потому что вся эта операция, которую Турция затеяла в северных районах Сирии, очевидно, направлена против движущегося если не к формальной, то к фактической автономии сирийского Курдистана.
Для Эрдогана линия конфронтации с Евросоюзом за последние несколько лет стала ключевым фактором набора политического веса, вступая с прямые конфликты с ключевыми фигурами Евросоюза — сначала с Ангелой Меркель из-за нарушения прав человека в Турции, теперь с Макроном. Вся эта история крутится вокруг вступления Турции в Евросоюз.
Эта геополитическая активность Эрдогана очень популярна среди обычных турецких граждан. Выступает консолидирующим фактором для его электората. Если Эрдоган покажет свою готовность идти на поводу у ЕС, то в его понимании это будет расценено ключевыми игроками в регионе, среди которых Россия и Саудовская Аравия, как его политическая мягкотелость. Чего он допустить не может, а потому всячески, по крайней мере, на уровне риторики, поддерживать конфронтацию", — сказал востоковед.
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