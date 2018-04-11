Генштаб ВС России гарантировал экспертам ОЗХО безопасность в Восточной Гуте

Василий Небензя. В конце этой недели две экспертные миссии Организации по запрещению химического оружия должны выехать для расследования в город Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска ), заявил накануне постпред России при ООН

"Мы подтверждаем готовность обеспечить полную безопасность работы специалистов ОЗХО в городе Дума и создать все условия для их инспекторской деятельности", — сказал Познихир.

Небензя допускал, что «эксперты под каким-то предлогом не попадут в Думу в результате противодействия тех, кто продолжает спекулировать на химической теме для очернения Сирии и России».

По его мнению, в этом случае «это станет еще одним свидетельством того, что всей этой насквозь лживой историей кроются грязные геополитические игры».

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