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Франция требует созвать СБ ООН из-за сообщений о химатаке в Сирии
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Франция требует созвать СБ ООН из-за сообщений о химатаке в Сирии 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «крайне тревожными» сообщения о предполагаемой химической атаке в Восточной Гуте в Сирии и потребовал созвать Совет Безопасности ООН с целью срочной проверки ситуации, передает Reuters.
Глава французского внешнеполитического ведомства выразил свое резкое осуждение ситуации, сложившейся в городе Дума в течение 24 часов и назвал ее «немыслимым нарушение международного гуманитарного права». Ле Дриан отметил, что Франция будет вместе с союзниками работать над проверкой сообщений о химической атаке.
Он также напомнил о предупреждении президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил о готовности Франции нанести удар в случае подтверждения информации о химических атаках.
Ранее в минфине США рассказали об «альтернативных вариантах» в отношении Сирии.
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