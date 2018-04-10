Ещё
Франция пообещала ответить на химатаку в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция пообещала ответить на химатаку в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 360tv.ru
ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Париж намерен ответить на возможное применение химического оружия в Сирии, если факты и ответственные будут установлены, сказал официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.
По версии западных стран, химическая атака произошла 7 апреля в городе Думе, предместье сирийской столицы. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами. В МИД РФ назвали целью подобных «вбросов» — выгородить террористов и оправдать возможные силовые действия извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны. Дамаск неоднократно подчеркивал, что все химоружие было вывезено из страны под контролем ОЗХО.
"Президент Франции и президент США обменялись информацией, которая подтверждает применение химического оружия (в Сирии — ред.). Они дали инструкцию своим командам продолжать расследование. Если ответственность будет установлена, если красная линия будет пересечена, Франция на это ответит", — сказал Гриво в эфире радиостанции Europe 1.
Он не уверен, о каком сроке для ответа может идти — о часах или днях.
"Президент Французской республики и президент США договорились снова провести переговоры в течение 48 часов", — добавил Гриво.
Отвечая на вопрос, возможен ли военный ответ, официальный представитель кабмина Франции сказал: «Если красная линия будет перейдена, как сказал президент республики».
Ранее президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили ответ на возможную химатаку.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Шаманов рассказал об ответе на возможные военные провокации Самолеты ВКС сблизились с американским эсминцем у берегов Сирии Дамаск готов содействовать миссии ОЗХО для работы в сирийском городе Дума
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14896
Рубль продолжил резкое падение350
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России70
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым667
МиГ-31 превратили в крылатую ракету60
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
04:14
Москвичам пообещали похолодание и дождь
Погода Новости Москвы
00:44
Скульптуры работы Мотовилова открыли после реставрации
Новости Москвы
00:19
Мэр вручил настоятелям храмов подарочные сертификаты
Новости Москвы
01:04
Москву накроют дожди и грозы
Общество Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
03:35
Благотворительный забег пройдет 22 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение