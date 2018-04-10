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Франция не признает «мягкого ответа» по химоружию, заявил постпред в ООН
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Франция не признает «мягкого ответа» по химоружию, заявил постпред в ООН 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: 360tv.ru
ООН, 10 апр — РИА Новости. Франция не признает «мягкого ответа» на применение химического оружия в Сирии, заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.
"Разрешение на использование химического оружия позволяет использовать оружие массового поражения вне поля боя, а оружие массового поражения представляет собой угрозу существования для нас всех… Франция сделает все, чтобы не допустить безнаказанности, когда речь идет об использовании химоружия", — заявил Делаттр на заседании СБ ООН.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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