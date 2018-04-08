Запад снова разразился фейками и незаконными требованиями

Ранее оппозиционные сирийские СМИ и катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщили о гибели в городе Дума десятков мирных жителей после использования бомбы с химической начинкой.

Специалисты химзащиты российского Центра по примирению враждующих сторон готовы доказать ложность сообщений об атаке.

МИД России заявил, что Запад хочет «выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне».

Российские военные еще 13 марта сообщили о готовящихся провокациях с химическим оружием в Восточной Гуте. Эту провокацию США затем используют как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска