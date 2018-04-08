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Запад снова разразился фейками и незаконными требованиями
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Запад снова разразился фейками и незаконными требованиями 

Вести.Ru 1 час назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал незаконным требование президента США Дональда Трампа разблокировать район атаки хлором в сирийском городе Дума. «Они специально нагнетают обстановку. Говорят, что химоружие применили по указанию России. Конечно, незаконно все это», — сказал Заварзин.
В свою очередь, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что страны Запада считают своей основной целью не борьбу с терроризмом, а свержение президента Сирии Башара Асада. «Вашингтон не гнушается ничем, вплоть до откровенных фейков и вбросов относительно применения химического оружия», — заявил Слуцкий.
По словам Слуцкого, Россия, Сирия и Иран постоянно подвергаются голословным обвинениям, пишет РИА Новости.
Ранее оппозиционные сирийские СМИ и катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщили о гибели в городе Дума десятков мирных жителей после использования бомбы с химической начинкой.
Специалисты химзащиты российского Центра по примирению враждующих сторон готовы доказать ложность сообщений об атаке.
МИД России заявил, что Запад хочет «выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне».
Российские военные еще 13 марта сообщили о готовящихся провокациях с химическим оружием в Восточной Гуте. Эту провокацию США затем используют как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.
Евросоюз также обвинил власти Сирии и России в применении химоружия в Думе. Европейцы не сомневаются, что «большое количество гражданских лиц было убито» при использовании оружия массового поражения официальным Дамаском.
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