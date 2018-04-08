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Дамаск назвал обвинения в применении химоружия скучными и неубедительными
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Дамаск назвал обвинения в применении химоружия скучными и неубедительными
РИА Новости
1 час назад
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РИА НОВОСТИ
. ОБВИНЕНИЯ
ДАМАСКА
В ПРИМЕНЕНИИ ХИМОРУЖИЯ «СКУЧНЫ И НЕУБЕДИТЕЛЬНЫ», ПОЯВЛЯЮТСЯ ВСЯКИЙ РАЗ ПОСЛЕ УСПЕХОВ АРМИИ В БОРЬБЕ С БОЕВИКАМИ —
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