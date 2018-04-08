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Боевики согласились сдать свой последний оплот в Восточной Гуте
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Боевики согласились сдать свой последний оплот в Восточной Гуте 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
На улицы вышли мирные жители сирийского города Дума, протестуя против боевиков радикальной группировки "Джейш аль-Ислам". Митинги идут в Хаджарии, на площадях Шухада и Гханам и в квартале Арак, их охраняют 15-20 боевиков, изменивших свои взгляды. Об этом сообщил сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.
Ранее сообщалось, что между террористами и сирийскими властями была достигнута договоренность: радикалы покидают свой последний оплот в Восточной Гуте, отпустив похищенных людей, взамен им предоставят автобусы.
На автобусах боевики смогут уехать в город Джараблус на севере Алеппо. Колонна автобусов уже въехала в Думу, передает РИА Новости.
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