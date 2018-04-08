Боевики согласились сдать свой последний оплот в Восточной Гуте

На улицы вышли мирные жители сирийского города Дума , протестуя против боевиков радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" . Митинги идут в Хаджарии, на площадях Шухада и Гханам и в квартале Арак, их охраняют 15-20 боевиков, изменивших свои взгляды. Об этом сообщил сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

Ранее сообщалось, что между террористами и сирийскими властями была достигнута договоренность: радикалы покидают свой последний оплот в Восточной Гуте, отпустив похищенных людей, взамен им предоставят автобусы.