Госдеп назвал Россию и Иран ответственными за химатаку в сирийской Думе 

«Злодеяния сирийского режима не были бы возможны без материальной Москвы и Тегерана», — сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ со ссылкой на боевиков заявили о применении Башаром Асадом химического оружия в городе Дума, от которого якобы погибли несколько десятков мирных жителей.
Россия называет подобные сообщения провокациями и попытками оправдать возможные силовые удары по Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух дней примет решение, наносить ли военный удар по арабской республике.