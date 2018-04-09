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Госдеп назвал Россию и Иран ответственными за химатаку в сирийской Думе
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Госдеп назвал Россию и Иран ответственными за химатаку в сирийской Думе 

Говорит Москва 9 апреля 2018
Фото: Парламентская газета
«Злодеяния сирийского режима не были бы возможны без материальной Москвы и Тегерана», — сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ со ссылкой на боевиков заявили о применении Башаром Асадом химического оружия в городе Дума, от которого якобы погибли несколько десятков мирных жителей.
Россия называет подобные сообщения провокациями и попытками оправдать возможные силовые удары по Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух дней примет решение, наносить ли военный удар по арабской республике.
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The New York Times узнала об обсуждении Трампом масштаба ударов по Сирии СМИ сообщили о блокировке российскими военными сигналов беспилотников США в Сирии Иран предложил РЖД электрифицировать железную дорогу длиной 3 тыс. км
 Ещё 6 источников 
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