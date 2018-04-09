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В ООН сообщили, что не могут проверить заявления о химатаке в Думе
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В ООН сообщили, что не могут проверить заявления о химатаке в Думе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Global Conversation / YouTube
ООН, 9 апр — РИА Новости. В ООН не имеют возможности проверить утверждения о применении химического оружия в сирийской Думе, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"На данный момент у нас нет возможности независимо проверить утверждения (о химатаке — ред.). Но все утверждения о продолжении использования химического оружия нас крайне беспокоят", — сказал Дюжаррик журналистам в понедельник. Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что «особенно обеспокоен утверждениями, что в Думе химическое оружие было применено против гражданского населения». По его словам, если информация подтвердится, необходимо будет провести расследование.
Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.
Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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