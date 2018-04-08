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Гутерриш высказался за проведение расследования в связи с утверждениями о химатаке в Сирии
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Гутерриш высказался за проведение расследования в связи с утверждениями о химатаке в Сирии 

ТАСС 1 час назад
ООН, 8 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встревожен утверждениями о применении отравляющих веществ в городе Дума в Восточной Гуте и полагает, что может потребоваться проведение соответствующего расследования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье пресс-службой всемирной организации.
Гутерриш «глубоко обеспокоен возобновлением и усугублением насилия в Думе в Восточной Гуте в течение последних 36 часов после периода относительного спокойствия», — отмечается в документе. «Поступали сообщения, в том числе об авианалетах и обстрелах Думы, гибели гражданских лиц, разрушении инфраструктуры и атаках, при которых были повреждены несколько медучреждений, — говорится в заявлении. — Также имел место обстрел Дамаска, сообщалось о гибели гражданских лиц». Генсек ООН призвал все стороны «прекратить боевые действия».
"Генеральный секретарь в особенности встревожен обвинениями относительно того, что химическое оружие было применено против мирных жителей в Думе, — говорится в заявлении организации. — Хотя ООН не в состоянии проверить эти сообщения, генсек отмечает, что любое применение химического оружия, если оно подтверждено, является отвратительным и требует проведения тщательного расследования".
В МИД РФ ранее назвали информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск Сирии в городе Дума. В ведомстве заявили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне. Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия.
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