Гутерриш высказался за проведение расследования в связи с утверждениями о химатаке в Сирии

ООН , 8 апреля. / ТАСС /. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встревожен утверждениями о применении отравляющих веществ в городе Дума в Восточной Гуте и полагает, что может потребоваться проведение соответствующего расследования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье пресс-службой всемирной организации.

Гутерриш «глубоко обеспокоен возобновлением и усугублением насилия в Думе в Восточной Гуте в течение последних 36 часов после периода относительного спокойствия», — отмечается в документе. «Поступали сообщения, в том числе об авианалетах и обстрелах Думы, гибели гражданских лиц, разрушении инфраструктуры и атаках, при которых были повреждены несколько медучреждений, — говорится в заявлении. — Также имел место обстрел Дамаска , сообщалось о гибели гражданских лиц». Генсек ООН призвал все стороны «прекратить боевые действия».

"Генеральный секретарь в особенности встревожен обвинениями относительно того, что химическое оружие было применено против мирных жителей в Думе, — говорится в заявлении организации. — Хотя ООН не в состоянии проверить эти сообщения, генсек отмечает, что любое применение химического оружия, если оно подтверждено, является отвратительным и требует проведения тщательного расследования".