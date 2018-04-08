Правительство США изучит информацию о ситуации в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 апреля. / ТАСС /. Команда по национальной безопасности США проведет брифинг для правительства по ситуации в Сирии и предполагаемой химической атаке в Восточной Гуте. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Мы рассмотрим ситуацию [в Сирии] позже сегодня и получим новую информацию от команды по национальной безопасности", — отметил он, отказавшись комментировать возможные варианты ответных мер со стороны Вашингтона. При этом министр подчеркнул, что команда по нацбезопасности «рассмотрит с президентом все возможные альтернативы», не пояснив, когда именно это произойдет.

Мнучин предположил, что за возможную химическую атаку несет ответственность президент Сирии Башар Асад . Кроме того, телеканал со ссылкой на свои источники в администрации американского лидера Дональда Трампа сообщил, что Вашингтон «почти уверен», что за применением химического оружия стоит Дамаск

В воскресенье президент США возложил ответственность на Россию Иран за поддержку Асада. Он потребовал от Дамаска «немедленно открыть район для оказания медицинской помощи [пострадавшим] и проверки» сведений о применении химического оружия.

Опровержение со стороны России

В воскресенье МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.