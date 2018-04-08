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ЕС считает Дамаск ответственным за новый случай применения химоружия в Думе
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ЕС считает Дамаск ответственным за новый случай применения химоружия в Думе 

РИА Новости 20 минут назад
РИА Новости. ЕС считает Дамаск ответственным за новый случай применения химоружия в Думе, призывает международное сообщество незамедлительно принять ответные меры
РИА Новости: последние новости
В Белом доме рассмотрят варианты ответа из-за сообщений о химатаке в Сирии Источник: две группы боевиков "Джейш аль-Ислам" собираются покинуть Думу Сержант-контрактник ВКС поблагодарил патриарха за поддержку военных в Сирии
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