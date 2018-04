Трамп разжигает военную истерию в Сирии

Этим утром президент написал следующий твит в ответ на сообщения о новых химических атаках сирийского правительства:

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.

​@realDonaldTrump Если бы президент Обама перешагнул свои красные линии на песке, то сирийская катастрофа давно бы закончилась! Зверь Асад стал бы уделом истории.

Это заявление Трампа является глупым образчиком ревизионизма с его стороны. Трамп был против той атаки, которой Обама угрожал в 2013 году. Но став президентом, он приказал нанести незаконный военный удар по сирийской авиабазе, чтобы наказать правительство Сирии за предполагаемую атаку с применением химического оружия. У него не было на это полномочий, и эта атака стала вопиющим нарушением Устава ООН . Кроме того, она совершенно очевидно не напугала сирийское правительство и не отбила у него охоту совершать такие же нападения в дальнейшем. Президент приказал провести «невероятно маленькую атаку», которой администрация Обамы грозила в 2013 году, но она практически никак не повлияла на ход войны и на поведение режима.

А ранее Трамп написал в Твиттере вот что: «Президент Путин, Россия Иран несут ответственность за поддержку зверя Асада. Заплатят большую цену». Он не сказал, что это за «большая цена», и как они будут ее «платить». Но сам факт того, что он считает нужным и полезным угрожать покровителям сирийского правительства, не предвещает ничего хорошего американской политике в Сирии. Внешнеполитический истэблишмент на прошлой неделе был вне себя от ярости, когда ему показалось, что Трамп хочет уйти из Сирии. Но ему следует больше волноваться по поводу нового незаконного нападения, которое окунет Америку еще глубже.

Опасность сохранения незаконного военного присутствия в Сирии заключается в том, что американские войска подвергаются недопустимому и ненужному риску, а также создают опасность эскалации в противоборстве с сирийским правительством и его союзниками. Если Трамп прикажет провести очередную незаконную атаку против сирийского правительства или против сил его сторонников, он легко может спровоцировать крупный конфликт. Россия на сей раз выступила с открытым предостережением, предупредив США о неприемлемости нового удара и сказав, что он повлечет за собой тяжелейшие последствия. Даже если это не приведет к масштабному конфликту между ведущими ядерными державами, вряд ли стоит так рисковать ради контроля над ведением иностранной гражданской войны.

Если бы Трамп был по-настоящему заинтересован в уходе США из Сирии, он не стал бы бездумно разжигать военную истерию против сирийского правительства и его союзников. К сожалению, в таких ситуациях враждебность и воинственность Трампа всегда берет верх. Вот что мы получили от его внешней политики несдержанности.

Комментарии читателей

Rayray Я не гений, это правда, но прочитав на эту тему максимум возможного, я не перестаю задумываться об этом снова и снова. Я до сих пор не знаю, кого надо поддерживать в этом конфликте, и кто в нем прав, а кто виноват. Асад — зверь, ИГИЛ — звери, остальные группировки оппозиции бесполезны и так далее. И в любом случае, все это не имеет к нам никакого отношения. Поддерживаю Дэниела: наша армия оказалась в нестабильной ситуации и в незаконном положении, но без какой-либо различимой цели. Разве что ненавидеть Иран. Перспективы у Сирии далеко не радужные, причем для любого. Я полагаю, у Трампа нет плана, что объясняется его извечным невежеством и непоследовательностью. Но странно другое. Самая стабильная и заинтересованная страна в регионе — это Иран. Ненавистникам Тегерана это может показаться странным, но именно с этой страной нам надо вести переговоры о Сирии. Это если мы действительно заинтересованы хоть в чем-то гуманитарном. Есть две страны, имеющие наибольшее влияние на Асада и могущие остановить его насилие. Это Иран и Россия. Если мы хотим чего-то добиться, нам надо тихо и дипломатично наладить диалог и обрести для себя хоть какое-то выгодное влияние.