«Глупый Обама, не атакуй Сирию»: как изменилась позиция Трампа

Комментарии Трампа на тему ситуации в Сирии стали появляться на его странице с 2011 года. В 2013 году он впервые заявил в Twitter, что Вашингтон не должен лезть в дела этой ближневосточной страны.

"Обама хочет в одностороннем порядке ввести в Сирии бесполетную зону, чтобы защитить исламистов из "Аль-Каиды" *, — написал Трамп.

Obama wants to unilaterally put a no-fly zone in Syria to protect Al Qaeda Islamists http://t.co/DCgP83Oxas Syria is NOT our problem.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2013 г.

В целом на 2013 год пришлось наибольшее количество твитов будущего американского президента на эту тему. По его словам, США должны «держаться подальше от Сирии и „повстанцев“ и „борцов за свободу, которые готовы направлять самолеты в наши здания“, а больше внимания уделять внутренней проблематике.

»Не атакуйте Сирию — это не принесет США ничего, кроме проблем. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы снова сделать нашу страну великой и сильной", — гласит одна из записей.

Don't attack Syria — an attack that will bring nothing but trouble for the U. S. Focus on making our country strong and great again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 сентября 2013 г.

"Если США атакуют Сирию, ударят не по тем целям и убьют мирных граждан, придется чертовски много за это заплатить. Держитесь в стороне и наводите порядок в Америке", — говорится в другом твите.

If the U. S. attacks Syria and hits the wrong targets, killing civilians, there will be worldwide hell to pay. Stay away and fix broken U. S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2013 г.

"Еще раз, нашему очень глупому лидеру (Обаме. — Прим. ред.): не атакуй Сирию. Это принесет много неприятностей, да и США ничего не получат от этой борьбы", — писал будущий глава государства в сентябре 2013 года.

Кроме того, несколько раз Дональд Трамп указывал на то, что президенту нужно одобрение конгресса для нанесения удара по Сирии.

"Что мы получим от бомбардировок Сирии кроме очередных долгов и перспективы затяжного конфликта? Обаме нужно одобрение конгресса", — гласит твит, датированный 2013 годом.

What will we get for bombing Syria besides more debt and a possible long term conflict? Obama needs Congressional approval.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 августа 2013 г.

Ранее Трамп призвал Россию готовиться к удару США по Сирии новыми вооружениями и заявил, что сейчас отношения Москвы и Вашингтона хуже, чем в период холодной войны. До этого американский президент пообещал принять решение о действиях против Дамаска в связи с ситуаций в сирийском городе Дума , где, как утверждают на Западе, произошла химатака.

В Москве опровергли информацию об атаке и назвали ее информационным вбросом, цель которого — «выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне». В российском Генштабе еще в марте сообщали, что боевики готовят в Восточной Гуте провокацию с применением химоружия.