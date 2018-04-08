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Косачев рассказал, зачем Вашингтон «раскрутил» фейк о химатаке в Думе
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Косачев рассказал, зачем Вашингтон «раскрутил» фейк о химатаке в Думе 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сообщения о применении химического оружия в сирийском городе Дума распространены с целью сорвать операцию по выводу из населённого пункта боевиков «Джейш аль-Ислам», заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее неправительственные организации сообщили о применении сирийскими войсками бомб с хлором. После этого в госдепартаменте США отметили, что обеспокоены информацией о нападении с применением химического оружия вблизи больницы в Думе. Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт призвала Москву «немедленно прекратить явную поддержку» приписываемых Дамаску правонарушений и «работать с международным сообществом для предотвращения последующих варварских нападений с применением химического оружия».
«За очередным вбросом «фейкмейкеров» вполне очевидная до банальности цель: сорвать вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из города Дума и препятствовать наступлению сирийских правительственных войск», — написал Косачев в Facebook.
Однако, по словам сенатора, ложные сведения были подхвачены США, чтобы поддержать антироссийский информационный фон. «Очередная раскрутка Вашингтоном очередной неподтвержденной химической атаки в Сирии подтверждает мысль о том, что медийная „капитализация“ „дела Скрипалей“ будет продолжаться и далее. Чтобы у обывателя впредь в принципе не возникало самой мысли о необходимости вообще какого-либо расследования», — отметил парламентарий.
При этом Косачев подчеркнул, что США боятся обсуждений с фактами в руках и независимых исследований «как огня». «Им гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов, вроде тех же „Белых касок“, как было в этот раз», — заключил сенатор.
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