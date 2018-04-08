Косачев рассказал, зачем Вашингтон «раскрутил» фейк о химатаке в Думе

Ранее неправительственные организации сообщили о применении сирийскими войсками бомб с хлором. После этого в госдепартаменте США отметили, что обеспокоены информацией о нападении с применением химического оружия вблизи больницы в Думе. Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт призвала Москву «немедленно прекратить явную поддержку» приписываемых Дамаску правонарушений и «работать с международным сообществом для предотвращения последующих варварских нападений с применением химического оружия».

«За очередным вбросом «фейкмейкеров» вполне очевидная до банальности цель: сорвать вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из города Дума и препятствовать наступлению сирийских правительственных войск», — написал Косачев в Facebook.

Однако, по словам сенатора, ложные сведения были подхвачены США , чтобы поддержать антироссийский информационный фон. «Очередная раскрутка Вашингтоном очередной неподтвержденной химической атаки в Сирии подтверждает мысль о том, что медийная „капитализация“ „дела Скрипалей“ будет продолжаться и далее. Чтобы у обывателя впредь в принципе не возникало самой мысли о необходимости вообще какого-либо расследования», — отметил парламентарий.

При этом Косачев подчеркнул, что США боятся обсуждений с фактами в руках и независимых исследований «как огня». «Им гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов, вроде тех же „Белых касок“, как было в этот раз», — заключил сенатор.