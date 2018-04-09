США готовятся разыграть новое «дело Скрипаля», на этот раз в Сирии 

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает «дело Скрипаля» подготовленным ударом по России на международной арене, который должен был поставить под сомнение роль Москвы в сирийском урегулировании и в целом легитимность нашей страны. Причем отсутствие доказательств виновности России в событиях в Солсбери ничуть не смущает тех, кто задумал эту многоходовую геополитическую провокацию, ставящей целью оказать беспрецедентное давление на Кремль.
"Дело Скрипаля" продемонстрировало неспособность организации, отвечающей за запрещение химического оружия (ОЗХО), сохранять равноудаленность от ключевых международных игроков, проникновение в ее деятельность духа и буквы «холодной войны». Голосование в ОЗХО по российской инициативе о проведении прозрачного расследования событий в Солсбери сразу же встретило массированное противодействие со стороны американо-британского альянса и примкнувших к нему саттелитов, скованных натовской и еэсовской дисциплиной. Очевидно, что обсуждение мнимой химической атаки в Сирии на Совете Безопасности ООН пройдет по неблагоприятному для России сценарию: Вашингтон и Лондон будут настаивать на передаче всех материалов сирийского досье в ОЗХО и отстранении от расследования России. С последствиями такой «псведообъективности» Москва не раз сталкивалась ранее. Дело в том, что эксперты ОЗХО неоднократно отказывались выезжать в Сирию для забора проб после якобы произошедших в этой стране химатак из соображений безопасности. Свои расследования они проводили на основе материалов, полученных от неких сторонних организаций. Причем по «странному» совпадению, например, анализом проб, полученных при газовой атаке 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне (находившемся в то время под контролем террористических организаций), занималась британская лаборатория в Портон-Дауне. Да-да, та самая, которую официальный Лондон задействовал, чтобы доказать виновность Москвы в «деле Скрипаля». Когда же Москва потребовала допустить к проверке проведенных исследований российских экспертов, ей в этом отказали. В качестве ответа на подобную нетранспарентность Россия не стала продлевать работу Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения в Сирии химоружия, не без оснований подозревая эту структуру в политической ангажированности.
Так что на данный момент выяснять обстоятельств инцидента в сирийском городе Дума на международном уровне просто некому, и этим, очевидно, намерены воспользоваться в Вашингтоне. Поддержать возможный американский удар по силам сирийского президента Башара Асада не прочь Франция. Во вторник Елисейский дворец сообщил о договоренности президента Франции Эмманюэля Макрона с Трампом «координировать действия в Совбезе ООН». Нет необходимости объяснять, что фраза в пресс-релизе о желании Макрона и Трампа, чтобы «все ответственные за применение химического оружия были установлены», означает готовность официального Парижа поддержать американский подход к назначению виновных.
На заседании Совбеза, посвященном международной угрозе миру, Россия рассчитывает привлечь внимание к действиям западных политиков, которые игнорируют международные законы, подводя мир к глобальному конфликту с непредсказуемымими для всех его участников последствиями. Ведь, как предупредил начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов, в случае угрозы жизни российским военнослужащим в Сирии «вооруженные силы примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».
В понедельник к работе в качестве советника президента Трампа по национальной безопасности приступает Джон Болтон, которого считают одним идеологов войны США в Ираке. Эксперты не исключают, что тот посоветует главе Белого дома нанести удар по Сирии, чтобы продемонстрировать свою решительность. Причем уже на этой неделе администрация США может приступить к обсуждению новых санкций против Москвы — на этот раз под предлогом ее ответственности за якобы совершенную химатаку в сирийском городе Дума. «Это стратегия, игра такая — дави Россию», — прокомментировала ситуацию представитель МИДа Мария Захарова в интервью РИА Новости.