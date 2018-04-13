Комиссия по САР поприветствовала работу ОЗХО и готовность Дамаска к помощи

В комиссии отметили, что с января 2018 года в Сирии, по их данным, было совершено 34 задокументированных случаев применения химического оружия «различными участниками конфликта». Применение такого вида оружия комиссия строго осуждает, и требует, чтобы все виновные в этих случаях были наказаны.

"Комиссия приветствует как техническое расследование, которое должно начаться Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), так и готовность представителя Сирийской Арабской Республики, высказанную в ходе СБ ООН , о том, что эта комиссия будет иметь полный и беспрепятственный доступ и свободу передвижения во время выполнения своей миссии", — говорится в заявлении.

В комиссии подчеркнули необходимость сохранить улики и призвали власти не допустить стороннего вмешательства на объекты, где предположительно произошел инцидент, а также оградить от влияния возможных свидетелей или жертв, прежде чем эксперты ОЗХО смогут начать работу.

Независимая комиссия по расследованию в САР также приветствовала усилия генсека ООН Антониу Гутерреша , убеждавшего членов Совбеза создать структуру, которая заменила бы совместный механизм расследования ООН ОЗХО. При этом в документе содержится призыв к генсеку ООУ использовать свою власть, чтобы начать расследование инцидентов с использованием химического оружия в Сирии для поиска и наказания виновных.

Комиссия в этой связи призвала Дамаск полностью сотрудничать с международными уполномоченными организациями, в том числе с комиссией по расследованию в САР, которая не имеет доступа в Сирию, предоставляя им полный доступ и свободу передвижения во время расследований.

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