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Комиссия по САР поприветствовала работу ОЗХО и готовность Дамаска к помощи
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Комиссия по САР поприветствовала работу ОЗХО и готовность Дамаска к помощи 

РИА Новости 53 минуты назад
ЖЕНЕВА, 13 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Независимая комиссия по расследованию в Сирии приветствует техническое расследование предполагаемого инцидента в Думе комиссией ОЗХО и готовность Дамаска содействовать ее работе, говорится в заявлении независимой комиссии по расследованию в САР, опубликованном в пятницу.
В комиссии отметили, что с января 2018 года в Сирии, по их данным, было совершено 34 задокументированных случаев применения химического оружия «различными участниками конфликта». Применение такого вида оружия комиссия строго осуждает, и требует, чтобы все виновные в этих случаях были наказаны.
"Комиссия приветствует как техническое расследование, которое должно начаться Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), так и готовность представителя Сирийской Арабской Республики, высказанную в ходе СБ ООН, о том, что эта комиссия будет иметь полный и беспрепятственный доступ и свободу передвижения во время выполнения своей миссии", — говорится в заявлении.
В комиссии подчеркнули необходимость сохранить улики и призвали власти не допустить стороннего вмешательства на объекты, где предположительно произошел инцидент, а также оградить от влияния возможных свидетелей или жертв, прежде чем эксперты ОЗХО смогут начать работу.
Независимая комиссия по расследованию в САР также приветствовала усилия генсека ООН Антониу Гутерреша, убеждавшего членов Совбеза создать структуру, которая заменила бы совместный механизм расследования ООН ОЗХО. При этом в документе содержится призыв к генсеку ООУ использовать свою власть, чтобы начать расследование инцидентов с использованием химического оружия в Сирии для поиска и наказания виновных.
Комиссия в этой связи призвала Дамаск полностью сотрудничать с международными уполномоченными организациями, в том числе с комиссией по расследованию в САР, которая не имеет доступа в Сирию, предоставляя им полный доступ и свободу передвижения во время расследований.
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