Глава Пентагона не исключил применение силы против Сирии 

Соединённые Штаты не исключают применение силы против Сирии после сообщений о якобы применении Дамаском химического оружия, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
«Я ничего не исключаю на данный момент», — приводит его слова CNN.
Как отметил глава Пентагона, в первую очередь Вашингтон должен обратить внимание на то, «почему химическое оружие всё ещё используется, когда Россия была гарантом ликвидации всего химоружия (в Сирии)».
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку сирийского лидера Башара Асада на фоне сообщений о химатаке в городе Дума.
В Минобороны России заявили, что никакое химическое оружие в Думе не применялось. Ведомство назвало обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада очередной фальшивкой.