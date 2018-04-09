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Глава Пентагона не исключил применение силы против Сирии
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Глава Пентагона не исключил применение силы против Сирии 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Соединённые Штаты не исключают применение силы против Сирии после сообщений о якобы применении Дамаском химического оружия, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
«Я ничего не исключаю на данный момент», — приводит его слова CNN.
Как отметил глава Пентагона, в первую очередь Вашингтон должен обратить внимание на то, «почему химическое оружие всё ещё используется, когда Россия была гарантом ликвидации всего химоружия (в Сирии)».
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку сирийского лидера Башара Асада на фоне сообщений о химатаке в городе Дума.
В Минобороны России заявили, что никакое химическое оружие в Думе не применялось. Ведомство назвало обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада очередной фальшивкой.
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