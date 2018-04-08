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Глава МИД Ирана отправится в турне по Африке и Латинской Америке
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Глава МИД Ирана отправится в турне по Африке и Латинской Америке 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тегеран, 8 апреля /Синьхуа/ — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье отправится в турне по Африке и Латинской Америке, чтобы обсудить укрепление отношений со странами регионов. Об этом сообщил иранский государственный телеканал.
Мохаммад Джавад Зариф во главе политической и экономической делегации посетит Сенегал, Намибию, Бразилию и Уругвай. Его будут сопровождать представители иранских компаний, в том числе работающих в наукоемких отраслях.
Во время своей поездки глава МИД Ирана встретится с официальными лицами четырех стран, работающими в политической и экономической сферах, а также парламентариями. —0—
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