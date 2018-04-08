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США потребовали от сирийской армии покинуть район предполагаемой химатаки
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США потребовали от сирийской армии покинуть район предполагаемой химатаки 

РИА Новости 51 минуту назад
ТРАМП ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО РАЙОН ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ХИМАТАКИ В СИРИИ ОКРУЖЕН СИРИЙСКОЙ АРМИЕЙ, ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННО ЕГО РАЗБЛОКИРОВАТЬ
РИА НОВОСТИ
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