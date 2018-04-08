В Дамаске начался конкурс робототехники

Дамаске стартовал конкурс робототехники, в котором приняли участие порядка 70 команд из различных регионов Сирии . Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

Конкурс, проходящий во дворце спорта Тишрин, организован клубом Robotics Сирийского компьютерного общества при поддержке академии робототехнического образования «Калимат» из Ливана и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Как заявлено организаторами, конкурс должен поддержать сирийскую и ливанскую молодежь, интересующуюся робототехникой, дать им возможность познакомиться, обменяться мнениями, улучшить свои навыки путем совместной работы.

Конкурс проводится в четвертый раз.