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В Дамаске начался конкурс робототехники
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В Дамаске начался конкурс робототехники 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Дамаске стартовал конкурс робототехники, в котором приняли участие порядка 70 команд из различных регионов Сирии. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.
Конкурс, проходящий во дворце спорта Тишрин, организован клубом Robotics Сирийского компьютерного общества при поддержке академии робототехнического образования «Калимат» из Ливана и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).
Как заявлено организаторами, конкурс должен поддержать сирийскую и ливанскую молодежь, интересующуюся робототехникой, дать им возможность познакомиться, обменяться мнениями, улучшить свои навыки путем совместной работы.
Конкурс проводится в четвертый раз.
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