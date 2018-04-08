В Совфеде объяснили зачем США распространяет фейк о химоружии в сирийской Думе

Совфеде считают, что вброс на счет химоружия похож на ситуацию с отравлением Скрипаля в Британии.

В Совете Федерации сравнили инцидент с информационным вбросом о якобы химатаке в сирийской Думе с доводами Великобритании по делу Скрипаля. По мнению руководителя комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, все это в конечном итоге по замыслу Запада должно привести к тому, что любой факт применения химоружия должен у обывателей ассоциироваться с Россией

«Чтобы у обывателя впредь в принципе не возникало самой мысли о необходимости вообще какого-либо расследования или фактов, если речь заходит о применении химического оружия где-либо на планете — он должен автоматически думать: Russians did it!», — написал Косачев в Facebook.

Он также добавил, что США , раздувая очередную историю о якобы химатаке в Сирии , пытаются сорвать вывод боевиков из города Дума.

«За очередным вбросом «фейкмейкеров» вполне очевидная до банальности цель: сорвать вывод боевиков "Джейш аль-Ислам" * из города Дума и препятствовать наступлению сирийских правительственных войск», — подчеркнул Косачев.

При этом «обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня».

«Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов, вроде тех же «Белых касок», как было в этот раз», — написал глава комитета Совфеда.

МИД РФ считают, что фейки о применении химоружия в Думе появились для оправдания возможных ударов по Сирии.

Ранее в Минобороны РФ опровергли фейк западных СМИ о применении химоружия в Сирии. Сообщения о якобы имевшем место применении химоружия распространила ранее так называемая Сирийская обсерватория по правам человека.

«Джейш аль-Ислам»* — запрещенная в РФ террористическая группировка.