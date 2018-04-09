Эксперты «Валдая» обсудили с главой МИД Ирана сотрудничество Москвы и Тегерана по Сирии

Эксперт отметил, что одна из основных тем дискуссий на конференции — взаимодействие России и Ирана по Сирии . «Вчера у нас была встреча с министром иностранных дел Ирана Зарифом и советником верховного лидера Ирана Велаяти, — указал он. — Основное резюме этих встреч состоит в том, что у России и Ирана совпадающие интересы в решении сирийской проблемы и их взаимодействие является ключевым моментом в урегулировании». Стороны также выразили надежду, что Москва и Тегеран, «дружно взаимодействуя, продолжат добиваться существенных решений», сообщил Быстрицкий.

По его словам, участники конференции не оставят без внимания и тему израильских авиаударов в Сирии. «Об этом стало известно только что, но сейчас в кулуарах это уже активно обсуждается. Так что уверен, что к этому дискуссия еще подойдет», — пояснил собеседник агентства.

"В целом, основные темы, которые сейчас обсуждаются, — это общий расклад сил в мире, взаимное положение в международной политике России и Ирана, в целом развитие Ближнего Востока, региональная сирийская проблема", — отметил он.