Ещё
Дело Скрипалей рассыпается, но Запад уже раскручивает новый вброс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело Скрипалей рассыпается, но Запад уже раскручивает новый вброс 

Вести.Ru 1 час назад
Выгородить террористов и оправдать силовые удары извне пытаются с помощью информационных вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими силовиками, сообщает МИД РФ.
Очередная провокация появилась вчера — о химатаке на Думу. Приводятся ссылки на НПО «Белые каски», которую уличали в контакте с террористами, и другие гуманитарные организации Великобритании и США, передает РИА Новости.
Кроме того, Вашингтону нужно «раскрутить» вброс о химатаке, потому что разваливается дело об отравлении Скрипалей. Так считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, написавший соответствующий пост в Facebook. Политик отреагировал на заявление Госдепартамента США о том, что если подтвердится факт нового применения химического оружия в Сирии, то ответственность за это ляжет на Россию.
Косачев уверен, что таким образом формирование общественного мнения: если где-то применялось химоружие — виновата Россия. И здесь США удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов, вроде тех же «Белых касок». Еще у вброса есть очевидная цель — сорвать вывод боевиков "Джейш аль-Ислам" из города Дума и препятствовать наступлению сирийских правительственных войск.
Вести.Ru: последние новости
Вылазка талибов в Афганистане: двое военных погибли, трое ранены Путин обсудит ситуацию в Сирии с лидерами Ирана и Турции Покидающие Гуту боевики предоставляют карты минных полей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар330
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет14
Чайка призвал Лондон вернуть «наши деньги»164
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко23
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей785
Видео
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
03:15
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Политика
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение