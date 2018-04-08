В МИД РФ назвали информационным вбросом сообщения о химатаке в городе Дума 

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. МИД РФ назвал информационном вбросом сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском, появившиеся в субботу. Об этом в российском дипведомстве заявили в воскресенье.
"Продолжаются информационные вбросы о применении хлора или других отравляющих веществ правительственными войсками, — указали в российском внешнеполитическом ведомстве. — Очередная такая сфабрикованная информация о якобы имевшей место химатаке на Думу появилась вчера".