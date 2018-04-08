Дамаск отреагировал на обвинения в применении химоружия

Бейрут , 8 апреля. В МИД Сирии обвинения в адрес сирийской армии о применении химического оружия назвали скучными и неубедительными.

«Заявления о применении стали скучным и неэффективным процессом, за исключением ряда стран, которые торгуют кровью мирного населения и поддерживает терроризм в Сирии», — приводит слова представителя сирийского МИД агентство САНА

В ведомстве напомнили, что подобные сообщения появляются всякий раз, как только сирийская армия начинает успешную операцию против террористов в сирийском городе Дума в Восточной Гуте под Дамаском

В МИД подчеркнули, что использование химического оружия в Гуте было запланировано. Информация об этом шла из достоверных источников. Сирийские власти о нем предупреждали.

Ранее российский МИД также указал на недопустимость дальнейшего распространения дезинформации относительно якобы имеющего места применения правительственными войсками химического оружия.

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