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Минобороны России опровергло применение сирийской армией химоружия
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Минобороны России опровергло применение сирийской армией химоружия 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Информация об использовании сирийскими войсками химического оружия в Думе не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Евтушенко.
"Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", — сказал он.
По словам Евтушенко, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы непримиримых боевиков группировки "Джейш аль-Ислам". Он предположил, что западные страны прибегли к теме применения химоружия, чтобы сорвать вывод боевиков.
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