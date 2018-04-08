Минобороны России опровергло применение сирийской армией химоружия

Информация об использовании сирийскими войсками химического оружия в Думе не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Евтушенко.

"Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", — сказал он.