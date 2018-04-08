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Замминистра обороны РФ сообщил, сколько образцов вооружений Россия испытала в Сирии
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Замминистра обороны РФ сообщил, сколько образцов вооружений Россия испытала в Сирии 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
«Мы испытали в Сирии в реальных боевых условиях 215 образцов вооружений и военной техники», — сказал в интервью телеканалу «Звезда» заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
В ходе боевых действий в Сирии Россия испытала 215 новых образцов вооружений и военной техники, сказал заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал-полковник Александр Фомин.
По словам Фомина, все замечания, выявленные в ходе боевого применения полностью устранены.
«Мы испытали в Сирии в реальных боевых условиях 215 образцов вооружений и военной техники», — сказал Фомин в интервью телеканалу «Звезда».
Фомин также подчеркнул, что еще со времен СССР многие страны используют советской техникой, поставленной 45-50 лет назад, что говорит об исключительной надежности отечественных вооружений.
Полную версию интервью смотрите в программе «Новости Главное» в 18:00 на телеканале «Звезда».
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