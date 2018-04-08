Минобороны: в ходе операции в Сирии уничтожено более 65 тысяч боевиков

Александр Фомин. Главная угроза на сегодняшний день — это терроризм и очевидно, что это явление очень опасное и носит трансграничный характер. Такое заявление в интервью телеканалу «Звезда» сделал замминистра обороны РФ

В ходе военной операции в Сирии было уничтожено более 65 тысяч боевиков, в том числе выходцев из стран бывшего СССР, рассказал заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал-полковник Александр Фомин.

Главная угроза на сегодняшний день это терроризм и очевидно, что это явление очень опасное и носит трансграничный характер, сказал Фомин.

«В Сирии было уничтожено свыше 65 тысяч бандитов. Они имеют соответствующие ресурсы подпитки и возвращаются в свои страны, в том числе и в Россию. Это к вопросу о том, почему наша страна ведет борьбу в Сирии. Чтобы не допустить волну терроризма и развития этого явления у нас в стране», — сказал Фомин в интервью телеканалу «Звезда».

Фомин подчеркнул, что нельзя недооценивать ИГИЛ* и террористическую угрозу в целом, которая несет опасность для любой страны.

«Недооценивать ИГИЛ нельзя. Это государство со всей атрибутикой, которое имеет министерства, в том числе по налогам, вооруженные силы», — сказал Фомин.

*Террористическая организация, запрещена в РФ.

Полную версию интервью смотрите в программе «Новости Главное» в 18:00 на телеканале «Звезда».