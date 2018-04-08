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Российские военные отмечают Пасху в Сирии
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Российские военные отмечают Пасху в Сирии 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Находясь вдали от дома российские военные особенно остро чувствуют необходимость чтить духовные традиции, рассказал "ТВ Центр".
В пункте базирования Хмеймим в полевом храме Ильи пророка ночью прошло богослужение и крестный ход вокруг церкви. Для участия в торжестве из Москвы прилетел православный хор Заиконо-Спасского монастыря Благозвонница. Специально к Пасхе в Сирию привезли иконы и тысячи освящённых куличей.
"Военнослужащие относятся к этому очень, ну так скажем, благоговеянно, богобоязненно. Готовятся к этому празднику. На протяжении всей страстной седьмицы шли богослужения, посвященные последним дням жизни Господа нашего Иисуса Христа. И военнослужащие многие первый раз в жизни исповедовались и причащались", — рассказал помощник командующего группировкой войск ВС России в Сирии по работе с верующими иерей Виталий.
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