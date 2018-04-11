Ещё
Российский Генштаб обвинил «Белые каски» в имитации химатаки в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский Генштаб обвинил «Белые каски» в имитации химатаки в Сирии 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: BFM.RU
«Белые каски» разыграли перед камерами химатаку в сирийской Думе 7 апреля, заявил замначальника главного оперативного управления российского Генштаба Виктор Познихир.
По его словам, «Белые каски», действующие исключительно в рядах террористов, в очередной раз сымитировали «химическую атаку». Заявления представителя Всемирной организации здравоохранения о пяти сотнях отравленных химоружием в Думе Познихир назвал безответственными.
Виктор Познихир замначальника главного оперативного управления российского Генштаба «7 апреля была предпринята, вероятно, последняя попытка фабрикации ложных свидетельств, якобы применение сирийскими властями отравляющих веществ в Восточной Гуте. Действующая, исключительно в рядах террористов, одиозная „Белые каски“, в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную химическую атаку на мирных жителей города Дума. Хочу подчеркнуть, что 9 апреля, спустя сутки после якобы имевших место химатак в Думе, российские военные специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики прибыли на место предполагаемого инцидента. Специалистами РХБ-защиты взяты пробы грунта, собраны осколки с так называемого места применения химоружия, проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервнопаралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ».
Кроме обследования территории Думы, российские специалисты посетили показанную на видео «Белых касок» больницу. Медики категорически опровергли информацию, что к ним поступали пострадавшие жители города, а также сам факт применения в Думе отравляющих веществ.
Однако это все не останавливает США в намерении покарать Сирию. Трамп уже пригрозил Москве прилетом в Сирию «красивых, новых и умных» ракет. В Генштабе России ранее обещали сбивать ракеты, угрожающие российским военным, и уничтожать их носители, то есть самолеты или эсминцы армии США.
США уже подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет «Судного дня». Это следует из данных, опубликованных мониторинговым ресурсом CivMilAir. Информации о том, почему самолет подняли в воздух, пока нет. Свое мнение Business FM высказал старший научный сотрудник ПИР-центра, профессор академии военных наук Вадим Козюлин.
Вадим Козюлин старший научный сотрудник ПИР-центра, профессор академии военных наук «У меня впечатление, что разворачивается компания по нагнетанию истерии определенной у американского народа с тем, чтобы впоследствии всем стало легче, когда напряженность спадет. Зачем самолету летать, когда на борту нет пассажиров? Как я понимаю, Трамп не в воздухе. Раньше, я предполагаю, на это не обращали внимания, а сегодня об этом сообщили в силу вот таких обстоятельств».
По данным СМИ, самолет E-4B сопровождает президента США во время некоторых зарубежных поездок, как и адъютант с «ядерным чемоданчиком».
BFM.RU: последние новости
США могут нанести ракетный удар по Сирии из-за химатаки Обзор инопрессы. Макрон обещает удары только по «химическим объектам» Сирии Воинственный твит Трампа ускорил падение рубля
Комментарии  Ещё 52 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ254
Мэй готова ударить по Сирии109
Часть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу166
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН90
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля177
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение