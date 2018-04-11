Российский Генштаб обвинил «Белые каски» в имитации химатаки в Сирии

«Белые каски» разыграли перед камерами химатаку в сирийской Думе 7 апреля, заявил замначальника главного оперативного управления российского Генштаба Виктор Познихир

По его словам, «Белые каски», действующие исключительно в рядах террористов, в очередной раз сымитировали «химическую атаку». Заявления представителя Всемирной организации здравоохранения о пяти сотнях отравленных химоружием в Думе Познихир назвал безответственными.

Виктор Познихир замначальника главного оперативного управления российского Генштаба «7 апреля была предпринята, вероятно, последняя попытка фабрикации ложных свидетельств, якобы применение сирийскими властями отравляющих веществ в Восточной Гуте. Действующая, исключительно в рядах террористов, одиозная „Белые каски“, в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную химическую атаку на мирных жителей города Дума. Хочу подчеркнуть, что 9 апреля, спустя сутки после якобы имевших место химатак в Думе, российские военные специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики прибыли на место предполагаемого инцидента. Специалистами РХБ-защиты взяты пробы грунта, собраны осколки с так называемого места применения химоружия, проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервнопаралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ».

Кроме обследования территории Думы, российские специалисты посетили показанную на видео «Белых касок» больницу. Медики категорически опровергли информацию, что к ним поступали пострадавшие жители города, а также сам факт применения в Думе отравляющих веществ.

Однако это все не останавливает США в намерении покарать Сирию . Трамп уже пригрозил Москве прилетом в Сирию «красивых, новых и умных» ракет. В Генштабе России ранее обещали сбивать ракеты, угрожающие российским военным, и уничтожать их носители, то есть самолеты или эсминцы армии США.

Вадим Козюлин старший научный сотрудник ПИР-центра, профессор академии военных наук «У меня впечатление, что разворачивается компания по нагнетанию истерии определенной у американского народа с тем, чтобы впоследствии всем стало легче, когда напряженность спадет. Зачем самолету летать, когда на борту нет пассажиров? Как я понимаю, Трамп не в воздухе. Раньше, я предполагаю, на это не обращали внимания, а сегодня об этом сообщили в силу вот таких обстоятельств».

По данным СМИ, самолет E-4B сопровождает президента США во время некоторых зарубежных поездок, как и адъютант с «ядерным чемоданчиком».