Хейли: США примут меры, если СБ ООН не накажет виновных в химатаках в Сирии 

ООН, 9 апреля. /ТАСС/. США примут односторонние меры против властей в Дамаске, если Совет Безопасности ООН не привлечет к ответственности виновных в предполагаемом применении химического оружия в Сирии. Об этом заявила в понедельник на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации вокруг якобы имевшего место использования боевых отравляющих веществ в Сирии 7 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
"Мы достигли того момента, когда мир должен увидеть, что правосудие свершилось. Это войдет в историю либо как момент, когда Совет Безопасности [ООН] выполнил свой долг, либо продемонстрировал полную неспособность защитить народ Сирии. В любом случае США отреагируют", — сказала американский дипломат.
США призывают СБ ООН вновь создать независимый механизм расследования химатак в Сирии — постпред Хейли.