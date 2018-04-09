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Хейли: США примут меры, если СБ ООН не накажет виновных в химатаках в Сирии
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Хейли: США примут меры, если СБ ООН не накажет виновных в химатаках в Сирии 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ООН, 9 апреля. /ТАСС/. США примут односторонние меры против властей в Дамаске, если Совет Безопасности ООН не привлечет к ответственности виновных в предполагаемом применении химического оружия в Сирии. Об этом заявила в понедельник на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации вокруг якобы имевшего место использования боевых отравляющих веществ в Сирии 7 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
"Мы достигли того момента, когда мир должен увидеть, что правосудие свершилось. Это войдет в историю либо как момент, когда Совет Безопасности [ООН] выполнил свой долг, либо продемонстрировал полную неспособность защитить народ Сирии. В любом случае США отреагируют", — сказала американский дипломат.
США призывают СБ ООН вновь создать независимый механизм расследования химатак в Сирии — постпред Хейли.
ТАСС: последние новости
Пентагон не подтвердил причастность к авиаудару по сирийской базе Трамп и Макрон обсудили действия в ответ на "химатаку" в Сирии Как Сирию обвиняли в применении химического оружия. Досье
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