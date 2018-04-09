Хейли: США примут меры, если СБ ООН не накажет виновных в химатаках в Сирии

"Мы достигли того момента, когда мир должен увидеть, что правосудие свершилось. Это войдет в историю либо как момент, когда Совет Безопасности [ООН] выполнил свой долг, либо продемонстрировал полную неспособность защитить народ Сирии. В любом случае США отреагируют", — сказала американский дипломат.

США призывают СБ ООН вновь создать независимый механизм расследования химатак в Сирии — постпред Хейли.