Ещё
Несколько дата-центров Ирана подверглись кибератакам — СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Несколько дата-центров Ирана подверглись кибератакам — СМИ 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Тегеран, 8 апреля /Синьхуа/ — Несколько дата-центров Ирана подверглись кибератакам, многие сайты в стране были кратковременно недоступны.
Иранский телеканал «Пресс ТВ» сообщил со ссылкой на министра по коммуникациям и информационным технологиям Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми, что несколько иранских дата-центров в пятницу вечером подверглись кибератакам. По его словам, все цели хакеров оперативно восстановили работу.
Чиновник отметил, что источники кибератак, которые могут находиться и за пределами Ирана, будут установлены в кратчайшие сроки.
Иран неоднократно становился целью кибератак. В сентябре 2010 года вирус Stuxnet атаковал десятки тысяч интернет-терминалов на территории ИРИ. В результате страна не раз откладывала ввод в эксплуатацию электростанции «Бушер» и выгружала ядерное топливо. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Около 350 несовершеннолетних палестинцев находятся в заключении в Израиле -- ООП Турция, Россия и Иран достигли ряда договоренностей по политическому урегулированию сирийской проблемы Последняя группа боевиков покидает четыре городка в Восточной Гуте под Дамаском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Небензя: «Новые факты могут перевернуть дело Скрипаля»112
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй420
У совершившего наезд в Мюнстере нашли русский автомат157
Экипаж «Норда» заблокирован в украинском пункте пропуска30
Скрипалей предложили переправить в США197
Видео
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение