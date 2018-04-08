Несколько дата-центров Ирана подверглись кибератакам — СМИ

Тегеран , 8 апреля / Синьхуа / — Несколько дата-центров Ирана подверглись кибератакам, многие сайты в стране были кратковременно недоступны.

Иранский телеканал «Пресс ТВ» сообщил со ссылкой на министра по коммуникациям и информационным технологиям Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми, что несколько иранских дата-центров в пятницу вечером подверглись кибератакам. По его словам, все цели хакеров оперативно восстановили работу.

Чиновник отметил, что источники кибератак, которые могут находиться и за пределами Ирана, будут установлены в кратчайшие сроки.

Иран неоднократно становился целью кибератак. В сентябре 2010 года вирус Stuxnet атаковал десятки тысяч интернет-терминалов на территории ИРИ. В результате страна не раз откладывала ввод в эксплуатацию электростанции «Бушер» и выгружала ядерное топливо. —0—