США призвали Россию помочь в предотвращении химических атак в Сирии

По мнению Госдепа США, в сирийском населенном пункте Дума якобы произошло нечто, похожее на химическую атаку. Штаты обвиняют в ней правительство Сирии

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал Россию «прекратить поддерживать режим Асада» и помочь с вопросом предотвращения возможных химических атак. Об этом заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

U. S. State Department says: 'Reports from a number of contacts and medical personnel on the ground indicate a potentially high number of casualties' in alleged chemical attack in Syria. Full statement: pic.twitter.com/MlHEkdJ2Ex

