Патриарх Кирилл поздравил военных на базе Хмеймим с Пасхой

"То, что Россия приняла такое мужественное решение встать на борьбу с международным терроризмом, остановить террор на дальних подступах к российским границам, является решением очень мужественным. Без такого решения погибла бы Сирия, христиане покинули бы места своего исторического проживания, но самое главное — враг приблизился бы к нашим границам и стал бы непосредственно угрожать нашему народу. Поэтому то, что вы совершаете, — это деяние огромного исторического значения", — сказал патриарх, приветствуя военнослужащих.

Он отметил, что российские военные в Сирии совершают «историческую миссию»: «Вы помогаете спасти людей от террора, от международного терроризма, от гибели большого количества людей и, конечно, страну сберегаете для мирной жизни».

"Хотел бы сердечно поблагодарить вас за тот воинский подвиг, который вы совершаете", — отметил предстоятель.

По словам патриарха, военные действия никогда не бывают простыми и легкими — здесь нужны мужество, знание, выучка и чувство долга. Все это, добавил первоиерарх РПЦ , российские военнослужащие «блестяще демонстрируют».

"Ваш воинский подвиг имеет не только политическое, гуманитарное значение, но и духовное — особенно, для нашей молодежи", — продолжил предстоятель.

Он пояснил, что от комфортной современной жизни с множеством удобств у людей, особенно у подрастающего поколения, снижается способность сопротивляться экстремальным обстоятельствам, слабеет сила духа и воля.

"И вы являетесь замечательным примером для современной молодежи. Показываете, что не иссякла сила нашего духа", — сказал патриарх.

Обращаясь к присутствовавшим на встрече в формате телемоста в Сирии священнослужителям, он добавил: «Поддерживайте наших богатырей». Все военнослужащие получили от патриарха пасхальные подарки, в том числе иконы и куличи.