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США обеспокоены возможным применением химического оружия в Восточной Гуте
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США обеспокоены возможным применением химического оружия в Восточной Гуте 

ТАСС 20 минут назад
ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент обеспокоен возможным применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщил в субботу корреспондент ТАСС представитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.
"Сегодня утром мы наблюдали многочисленные очень тревожные сообщения о еще одном нападении с возможным применением химического оружия вблизи больницы в Думе (Сирия), — сказал он. — В сообщениях ряда групп и медицинского персонала на местах говорится о как минимум 40 погибших и сотнях раненых".
Представитель Госдепартамента отметил, что ведомство «продолжает получать сообщения и оценивает информацию относительно предполагаемого нападения». Он в очередной раз напомнил о приписываемых Дамаску случаях применения химического оружия против собственных граждан.
Как сообщило в субботу агентство SANA со ссылкой на сирийский военный источник, главари вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" готовятся устроить в городе Дума инсценировку с применением отравляющих веществ. По его данным, «боевики собираются сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии в том, что она якобы применяет боеприпасы с химическими веществами в ходе военных действий». Как отметил источник, инсценировка преследует «остановить наступление, которое начали в пятницу правительственные войска на позиции бандформирований в окрестностях Думы».
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