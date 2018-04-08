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Сержант-контрактник ВКС поблагодарил патриарха за поддержку военных в Сирии
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Сержант-контрактник ВКС поблагодарил патриарха за поддержку военных в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие в Сирии выразили благодарность патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за «пасхальный телемост» с ними, подтвердив свою готовность выполнять самые сложные поставленные задачи.
Патриарх в воскресенье в ходе телемоста «Москва — Хмеймим» поздравил военнослужащих на авиабазе ВКС РФ Хмеймим в Сирии с праздником Пасхи, назвав при этом исторической их миссию по спасению страны от международного терроризма.
"Ваше святейшество, от имени всех своих боевых товарищей хочу поблагодарить вас за теплые, сердечные слова, за ваше личное обращение к нам", — сказал старший сержант контрактной службы из Ростовской области, обратившийся к предстоятелю РПЦ от лица военнослужащих.
Сержант сообщил, что для него, как человека верующего, никогда не стоял вопрос, служить ли в рядах Вооруженных сил. «На ратные подвиги русское воинство благословляли и наши святые, причем некоторые из них сами боролись с врагом с мечом в руках, стали символами воинской славы и доблести нашего Отечества. Мой долг и как гражданина, и как христианина — следовать этому примеру», — заявил военный.
На Пасху на базе Хмеймим было совершено праздничное пасхальное богослужение и состоялся концерт духовной музыки, на котором выступил хор «Благозвонница», прилетевший из Москвы.
Как отметил в ходе телемоста военнослужащий, для его боевых товарищей было большой радостью «видеть купола православного храма, слышать родной колокольный звон».
"Здесь, в Сирии, вдали от родины, это очень нас вдохновляет, придает уверенности, помогает выполнять сложные и опасные задачи", — добавил сержант.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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