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Главы МИД Венесуэлы и Ирана обсудили развитие сотрудничества между двумя странами
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Главы МИД Венесуэлы и Ирана обсудили развитие сотрудничества между двумя странами 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 7 апреля. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса провел в Тегеране рабочую встречу со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Об этом глава внешнеполитического ведомства южноамериканской страны сообщил в субботу в своем Twitter
"Сегодня в Тегеране мы провели насыщенную и необходимую рабочую встречу с нашим братом, главой МИД Джавадом Зарифом, — написал Арреаса. — Альянс Венесуэла-Иран становится крепче с каждым днем". Стороны «проверили ход реализации совместных проектов», обсудили «новые сферы сотрудничества» и обменялись мнениями о геополитической ситуации.
Как отметило Венесуэльское агентство новостей, отношения между Каракасом и Тегераном укрепляются на протяжении последних 18 лет. Страны сотрудничают в области энергетики, промышленности, жилищного строительства, образования, науки, технологии и спорта.
ТАСС: последние новости
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