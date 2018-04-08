Главы МИД Венесуэлы и Ирана обсудили развитие сотрудничества между двумя странами

"Сегодня в Тегеране мы провели насыщенную и необходимую рабочую встречу с нашим братом, главой МИД Джавадом Зарифом, — написал Арреаса. — Альянс Венесуэла-Иран становится крепче с каждым днем". Стороны «проверили ход реализации совместных проектов», обсудили «новые сферы сотрудничества» и обменялись мнениями о геополитической ситуации.

Как отметило Венесуэльское агентство новостей, отношения между Каракасом и Тегераном укрепляются на протяжении последних 18 лет. Страны сотрудничают в области энергетики, промышленности, жилищного строительства, образования, науки, технологии и спорта.