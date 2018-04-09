Володин: Россия и Иран добились успеха в Сирии благодаря доверию

Он прибыл в Тегеран , где встретиться с президентом страны Хасаном Роухани , а также откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума, сообщает ТАСС

"У нас не только общность позиций, а в первую очередь желание урегулировать ситуацию в стране, которая находилась на грани раскола, где была создана террористическая организация, которая стала приобретать уже формы государства, что угрожало всему миру", — заявил спикер российского парламента. По словам Володина, «принести мир на многострадальную сирийскую землю и освободить республику от террористов» удалось благодаря общей позиции по всем ключевым вопросам.