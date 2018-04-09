Ещё
Володин: Россия и Иран добились успеха в Сирии благодаря доверию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин: Россия и Иран добились успеха в Сирии благодаря доверию 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Он прибыл в Тегеран, где встретиться с президентом страны Хасаном Роухани, а также откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума, сообщает ТАСС.
"У нас не только общность позиций, а в первую очередь желание урегулировать ситуацию в стране, которая находилась на грани раскола, где была создана террористическая организация, которая стала приобретать уже формы государства, что угрожало всему миру", — заявил спикер российского парламента. По словам Володина, «принести мир на многострадальную сирийскую землю и освободить республику от террористов» удалось благодаря общей позиции по всем ключевым вопросам.
Российская Газета: последние новости
Косачев о "химатаке" в Сирии: США стремятся сорвать вывод боевиков из Думы Патрушев: Ряд стран претендуют на роль прокуроров и судей мирового масштаба Неизвестные атаковали сайты госучреждений Израиля
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты433
США захотели сталинского «бога войны»12
Россия ответила на переезд Скрипалей в США103
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей36
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу28
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение