Володин рассказал, почему Россия и Иран добились успеха в Сирии

Володин прибыл в понедельник в Тегеран с официальным визитом, в рамках которого встретится с президентом Хасаном Роухани и своим коллегой Али Лариджани, а также откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума.

"Позиции Ирана и России по Сирии не просто носят конструктивный характер, у нас не только общность позиций, а в первую очередь желание урегулировать ситуацию в стране, которая практически находилась на грани раскола, где была создана террористическая организация, которая стала приобретать уже формы государства, и это стало угрозой всему миру", — сказал глава нижней палаты российского парламента.

Володин подчеркнул, что именно благодаря России и Ирану «удалось сделать все, чтобы принести мир на многострадальную сирийскую землю и чтобы освободить Сирию от террористов».

"Это удалось только благодаря тому, что наши отношения с Ираном были настолько близки по пониманию проблемы, что это получилось именно за счет взаимного доверия, общей позиции по всем ключевым вопросам… Конечно же, здесь необходимо отдать должное нашим президентам", — заключил он.

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