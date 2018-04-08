Делегация Госдумы начинает официальный визит в Тегеран

Республике Корее, "Поездка станет первым официальным визитом председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Иран. Ранее Вячеслав Володин и Али Ардешир Лариджани провели ряд встреч в России Пакистане ", — сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

Отмечается, что в рамках визита планируется встреча Володина с Роухани и Лариджани, ключевыми темами которой станут взаимодействие двух стран в борьбе с терроризмом и экстремизмом, развитие контактов в торгово-экономической сфере, а также активизация совместной работы по выполнению договоренностей о расширении взаимовыгодных связей.

"Отношения парламентов России и Ирана выходят на самый высокий уровень: планируется подписание регламента комиссии по сотрудничеству между Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации и Собранием исламского совета Исламской Республики Иран. Сопредседателями комиссии станут Вячеслав Володин и Али Лариджани", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что спикер Госдумы откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума, в работе которого примут участие более 100 представителей деловых кругов России и Ирана.

Как отмечается, 8 апреля в рамках визита в Тегеране состоится совместное заседание комитетов по международным делам Госдумы и Собрания исламского совета.