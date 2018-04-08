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Делегация Госдумы начинает официальный визит в Тегеран
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Делегация Госдумы начинает официальный визит в Тегеран 

РИА Новости 1 час назад
ТЕГЕРАН, 8 апр — РИА Новости. Восьмого-девятого апреля состоится официальный визит в Иран делегации Государственной думы во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным, в состав российской делегации также вошли представители госкомпаний и профильных министерств. В рамках визита планируется встреча с иранским лидером Хасаном Роухани и главой парламента Ирана Али Лариджани.
"Поездка станет первым официальным визитом председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Иран. Ранее Вячеслав Володин и Али Ардешир Лариджани провели ряд встреч в России, Республике Корее, Пакистане", — сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.
Отмечается, что в рамках визита планируется встреча Володина с Роухани и Лариджани, ключевыми темами которой станут взаимодействие двух стран в борьбе с терроризмом и экстремизмом, развитие контактов в торгово-экономической сфере, а также активизация совместной работы по выполнению договоренностей о расширении взаимовыгодных связей.
"Отношения парламентов России и Ирана выходят на самый высокий уровень: планируется подписание регламента комиссии по сотрудничеству между Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации и Собранием исламского совета Исламской Республики Иран. Сопредседателями комиссии станут Вячеслав Володин и Али Лариджани", — говорится в сообщении.
Сообщается также, что спикер Госдумы откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума, в работе которого примут участие более 100 представителей деловых кругов России и Ирана.
"В составе российской делегации — депутаты всех фракций, в том числе председатели семи комитетов Государственной думы, главы законодательных собраний Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, представители Торгово-промышленной палаты России, Государственной корпорации «Росатом», компании РЖД, а также профильных министерств", — говорится в сообщении.
Как отмечается, 8 апреля в рамках визита в Тегеране состоится совместное заседание комитетов по международным делам Госдумы и Собрания исламского совета.
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